『EMMETI ニット✕ダウンジャケット50 ネイビー 美品です。【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 05時 43分に出品され03月09日 05時 43分に終了予定です。即決価格は38,180円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EMMETI のニットダウンになります。

色はネイビーですがウールの部分は黒です。

エンメティの革ジャケット50とほぼ同じサイズだと思います



去年バーニーズニューヨークで25万円弱で購入しました。使用回数は3回ほどなので状態は凄く良いと思います。

高額出品なのでお値下げは検討したいと思っておりますので、お気軽にコメント頂けたらと思います。



袖はローゲージニット、ポケットと肩から胸辺りまでが、ウールカシミア、襟はムートン。

贅沢に裏の一部に革を使ってます。写真②に載せてます。



肩幅46.身幅56 袖丈66.着丈66素人採寸に付き誤差はご了承下さい。





首にはムートンが付いてお非常に暖かく、総裏なのでニットの裏にも裏地が付いていて、袖のニット部分も厚みがあり、しっかりと編まれていますので、風も通さず暖かいです。



ホックとWファスナーの両方で開閉可能です。写真にも載せました。



よくあるニットダウンよりは裏地がしっかりあるので、少し暖かい日はインナーはカットソーで十分だと思います。真冬でも活躍する1着だと思います。



エンメティはイタリアのブランドとしては革のブルゾンが有名ですが、ニットも取り入れた物も多く出しております。一部ではありますが革も使用しております高級感も出ていて、エンメティらしさもあると思います。



これから活躍すると思いますので、是非ご購入ご検討下さい。



付属のボタンもお付けしてお送りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エンメティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMMETI

ニット✕ダウンジャケット50

ネイビー

美品です。