『60s pilgrim オープンカラー ヴィンテージ 長袖シャツ ピルグリム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 20時 25分に出品され04月24日 20時 25分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1960年代頃のピルグリムのオープンカラーのネルシャツになります。

色は、ホワイト×グレー

サイズ表記は、large

肩幅49

袖丈60

身幅61

着丈71

素人寸法につき、ご理解を願います。



ボックスシルエットのビンテージのネルシャツになります。そこまで厚手ではないので、今の時期や春先にも羽織ることができます。



商品状態は、目立った傷、汚れなく良好です。

古着になりますので、神経質な方や新品をご希望の方、古着にご理解のない方はご購入をお控えください。



ビンテージブームで、高騰が予想されますので、

お探しの方は是非ご検討ください。



下記を必ずお守りいただける方のみ、ご購入ください。

＊24時間以内のご連絡、48時間以内のご入金をお願いいたします。

注意事項

◆発送中の破損または、事故等による未着に関しては一切の責任をおえませんので、ご了承ください。

◆返品や返金は一切行なっておりません。

◆購入前後のキャンセル等も一切お断りさせて頂きます。

◆間違っての購入も一切取り消しはいたしません。

◆必ずプロフィール欄をご確認お願いいたします。



他にもビンテージシャツや古着を出品しております。

ぜひご覧ください。



カラー···グレー



柄···チェック



チェック柄···オンブレチェック



60s pilgrim オープンカラー ヴィンテージ チェック柄 長袖シャツ オンブレ ビンテージ ピルグリム 開襟シャツ arrow ネルシャツ 古着 タウンクラフト シアーズ sears ビックマック ペンドルトン ペニーズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ピルグリム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 60s

pilgrim

オープンカラー

ヴィンテージ



長袖シャツ



ピルグリム