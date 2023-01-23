『comme des garcons homme 24AW ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 38分に出品され03月13日 06時 38分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS HOMME

HN-K204-051 Leather Bag

シンセティックレザー BAG

値下げ不可



カラー

ブラック / black / 黒



シンプルなメッセンジャータイプのバッグは素材にシンセティックレザーを使用。本革の様な柔らかさや馴染みの良さに軽量で雨や汚れにも強い素材が特徴です。アジャスターが付いており紐の長さの調整が可能。フタがつかないシンプルな仕様は荷物の出し入れが容易に出来る便利さも魅力です。ブラックカラーのボディに裾部分にブランドロゴ「COMME des GARCONS」のネームをプリント。シンプルな中にさりげないロゴがアクセントになったデザイン。







COMME DES GARCONS コムデギャルソン

HOMME PLUS オムプリュス

HOMME オム

SHIRT シャツ

DEUX ドゥ

BLACK ブラック

JUNYA WATAMABE ジュンヤワタナベ

MAN マン

eye アイ

PLAY プレイ

CDG

シュプリーム

supreme

サカナクション

山口一郎



素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ comme

des

garcons

homme

24AW

ショルダーバッグ