『新品未開封 超合金 MSN-04FF サザビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 26分に出品され05月02日 15時 26分に終了予定です。即決価格は20,808円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|プレミアムバンダイ
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落札価格20808円
967 入札履歴
終了
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