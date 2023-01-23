『新品未開封 超合金 MSN-04FF サザビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 26分に出品され05月02日 15時 26分に終了予定です。即決価格は20,808円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未開封

超合金 MSN-04FF サザビー SAZABI





新品未開封



10月中の発送



・本体

・交換用手首左右各3種

・ダブル・ホーン・ファンネル×2

・ビーム・ショット・ライフル

・ビーム・トマホーク

・ビーム・トマホーク用エフェクト

・ビーム・サーベル柄×2

・ビーム・サーベルエフェクト×2

・シールド

・ダブル・ホーン・ファンネル用刃エフェクト×2

・武器ホルダー

・ダブル・ホーン・ファンネルホルダー

・補助支柱×2

・補助支柱基部2種

・超合金 RX-93ff νガンダム用交換用右手首

・ダブル・ホーン・ファンネル用台座一式

・台座一式



主な商品素材 ダイキャスト、ABS、PVC製

電池 LR41×3（テスト用電池付）

商品サイズ 全高：約230mm 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プレミアムバンダイ