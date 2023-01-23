『デルタ 少数民族シリーズ「ブリブリ」万年筆18K 中字【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 34分に出品され03月24日 22時 34分に終了予定です。即決価格は63,800円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デルタの少数民族シリーズ、ブリブリのM字です。

フュージョンニブはたまに見ますが、この18Kニブは珍しく、なかなか出てきません。また、ゴールドの1KSも比較的珍しいと思います（977本限定だそうです。このお品の限定番号は2桁です）。尻軸下にあるネジでインクを入れる吸入式です。

ペンに大きな瑕疵はありませんが、神経質な方はご遠慮ください。筆記も問題なく楽しむことができます。最初に洗浄されることをお勧めします。



以下、素人採寸ながらサイズ感のご参考です。

収納時149ミリ

筆記時167ミリ

軸径15ミリ

重量47g



豪華な箱が付属しますが、インクは欠けておりますので、ご了承下さい。

写真もご覧ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。



＊ほかのフリマサイトでも出品しており、急に取り下げとなることがありますのでご注意ください。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>筆記具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし