『専用【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 20時 26分に出品され05月06日 20時 26分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆新品未使用仕立て上がり久留米絣◆

証紙付き

◆寸法

身丈165

裄49

袖丈66

◆久留米絣は、福岡県久留米市および周辺の旧久留米藩地域で製造されている絣。綿織物で、藍染めが主体。あらかじめ藍と白に染め分けた糸を用いて製織し、文様を表す。伊予絣、備後絣とともに日本三大絣の一つともされる。久留米絣の技法は1956年に重要無形文化財に指定され、1976年には通商産業大臣により伝統工芸品に指定された

参考上代180000円

在庫処分の為大特価 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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