『専用【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 20時 26分に出品され05月06日 20時 26分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
小紋 夏用 絽 牡丹 リーフ ホワイト系 着物 055w d
¥ 13845
振袖 フルセット 山本寛斎 グリーン
¥ 97266
H-552 名古屋帯 松葉仕立て 正絹 八寸 銀糸 植物文様 黒
¥ 7644
袋帯 夏帯 紗 露草模様 金銀糸 錆臙脂色 O-3898
¥ 10764
訪問着 辻ヶ花 金彩 ブラウン 藤の花 着物 103 d
¥ 13300
FD-2 袋帯 螺鈿 幾何学模様 黒色 六通
¥ 14350
【hirotan 59】◇名古屋帯正絹中古美品15点❥◇
¥ 7799
専用帯798 747 二本セット●高級 正絹 本場筑前博多織 博多金証紙 全通
¥ 16731
■新品■新作■厚底■帯地■草履バッグセット■振袖フルセット振袖一式■７５０
¥ 19624
1205半襟 総絞り シルク100％ 和装小物 お出かけ
¥ 386529
Club藤★挙雨作 付け下げ カーラー カジュアルなお出かけに(3059）M
¥ 14000
小紋 フルセット 着物 正絹 紬 うさぎ B1-1
¥ 10124
付下げ お洒落な染柄 着物 正絹 紋なし 袷 広衿 RK-2699
¥ 9204
新品 滝泰謹製 おぼろ染め 相良刺繍 銀通し 正絹 仕付け糸付 訪問着
¥ 30549
黒留袖 丸に荒枝付き 右三階松 刺繍 鼓 袷 正絹 裄66 丈160 袖48
¥ 9360
正絹 訪問着 パールトーン 落款 オレンジ系 袷
¥ 12480
帯997 ●高級 正絹 落款 作家物 名古屋帯 辻ヶ花
¥ 8034
226 訪問着フルセット 正絹 灰 グレー 辻が花 金彩 手描き 地紋 暈し染め
¥ 21828
落札価格14500円
337 入札履歴
終了
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