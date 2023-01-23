『90s USA製 JERZEES スウェットトレーナー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 28分に出品され03月27日 22時 28分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明



90s

USA製

JERZEES



最高に可愛い一枚になります。

癒されますね。

ビビッと来た方は是非。





○サイズ

表記

M



平置き

・肩幅53cm



・身幅52cm



・袖丈59cm



・着丈64cm



○商品の状態

B



A:使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし

B:多少使用感はあるが、汚れやシミも少ない

C:使用感があり、汚れやシミがある

D:使用感があり、大きな汚れや破れあり



○色



グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャージーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

USA製

JERZEES

スウェットトレーナー