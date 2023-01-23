『Jackman GG JM7873 スウェットジップパーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 06時 26分に出品され05月01日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jackman ジャックマン GG Sweat Parka スウェットジップアップパーカ JM7873



いまの季節にぴったりの色、ジップパーカーになります。

日本製です。

よくある普通のグレーパーカー比較して、色がかっこいいと思い、7年ほど前に新品18000円くらい？で購入しましが、サイズが合わないため、着なくなり、押入れへ。着用3回程の美品です。

この型は今では無いので、探してる方はお早めにどうぞ。

古着ですので、多少のスレなどはあるかもしせれません。その点ご容赦いただける方のみ、購入頂きたくお願い致します。







メーカー型番：JM7873

サイズ：L

実寸:着丈65 身幅54 袖丈64

※素人寸法です。誤差はご容赦ください



カラー···グレー



袖丈···長袖



タイプ···ジップアップ



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジャックマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Jackman

GG

JM7873

スウェットジップパーカー