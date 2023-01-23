『希少レア❗モンクレール グルノーブル ブルゾン ジャケット moncler【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 22時 23分に出品され04月12日 22時 23分に終了予定です。即決価格は30,958円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLER GRENOBLE

モンクレール グルノーブル モデル

ペプラムタイプのアウターです。

デザインが素敵でかなり可愛いです

レアなお品ですので、お探しの方に♡



モンクレールの頭文字「M」と、フランスの国鳥「雄鶏」を組み合わせてデザインされた部分のみを使用している、シンプルな印象の「MONCLER GRENOBLE」のロゴワッペンです。刺繍の色はフランス国旗の配色と同じ、ブルー・レッド・ホワイトが使用されています。





サイズ0

S





1点小さなシミあります。お写真8でご確認ください。気にならないくらいです。目立った傷汚れ無しにしてます。

お写真13のように本来MONCLERタグが付いてましたが、劣化の為解いて外しました。外したお写真は14になります。

ご理解頂ける方のみご購入ください。





モデル...ブルゾン系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 希少レア❗モンクレール

グルノーブル

ブルゾン

ジャケット

moncler