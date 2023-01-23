『美品ウノピュウ1piu1uguale3×ロッキーマウンテンダウンベストブラック5【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 04時 54分に出品され03月08日 04時 54分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウノピュウとロッキーマウンテンがコラボしたダウンベストです。

裏地がレオパードでお洒落です。



数回着用のため使用感少なくまだまだキレイな状態です。

気温が下がっているので秋冬の準備にいかがでしょうか？



【商品の説明】



ブランド：ウノピュウノウグァーレトレ1piu1uguale3×ロッキーマウンテンフェザーベッドRocky Mountain Featherbed///ブラック/サイズ5



アイテム名：113 christy vestダウンベスト



型番：MRB104-POE012



定価：132,000円（税込）



カラー：ブラック



素材：

outer ポリエステル100%

leather cow

fur sheep

lining ポリエステル100%

batting down90% feather10%



サイズ：5（Ⅴ/L）

→実寸（多少の誤差はご了承ください。）

肩幅40cm

身幅58cm

着丈68cm



【商品の状態】



襟部分のボアが少しだけ潰れあり

前身頃に薄いシミあり

背中側のレザー部分の先端に少しスレあり



→上記の注意点ありますが全体的にはかなりきれいな状態



注意事項：一度人の手に渡った中古品ということをご了承ください。

もちろんしっかりとチェックは行っております。



不明点はご質問ください。

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アメリカを代表するダウンブランド Rocky Mountain Featherbed に1PIU1UGUALE3 が別注をかけたダウンベスト。

同社の顔とも言える代表的なクリスティベストをベースに一枚断ちのレザーヨークや天然ムートンを使用した襟など歴史的な価値を引き継ぎながら現代的なエッセンスをプラスしました。暖かなふくらみと風合いをもつ表地は、超高密度織物を用いています。

裏地には、イタリア EFILAN 社のインパクトある総柄レオパードを使用。ソフトな光沢感とニュアンスある色使いでインパクトがありながら上品に仕上げたイタリアならではのファブリックです。ドット釦は、1PIU1UGUALE3 のロゴをレーザー刻印したオリジナル。

通常のクリスティベストからドット釦をワンセット減らすことで、すっきりとした印象に仕上げています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ウノピュウノウグァーレトレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品ウノピュウ1piu1uguale3×ロッキーマウンテンダウンベストブラック5