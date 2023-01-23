『在庫１点限り✨Canon kiss X50 望遠 ズーム 高画質【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 09時 17分に出品され05月05日 09時 17分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♪



●即購入可能です



今ならフォーローすると100円引き

本日即決で500円引きいたします！



#まるちーカメラ

#まるのcamera



【Canon EOS kiss X50】



⭐️おすすめポイント



・一眼レフデビューに最適です



・初心者でも扱いやすい操作です



・軽量設計 持ち運び便利





・旅行や趣味、推し活などで大活躍





⭐️コンディション



【ボディ】



◎外観



経年による多少の小傷がありますが比較的きれいです



◎液晶画面



スレ傷は僅かにありますがきれいです♪



◎ファインダー内



左下にすこし黒い写りがあります。撮影時には気になりますが、写真には影響ないことを確認済みです



◎動作



各種動作問題ありません♪





【ズームレンズ】

＜望遠＞



純正★Canon EF-S 55-250ｍｍ 1：4-5.6 ＩＳ



◎外観



スレ傷少なく、とても綺麗な状態です♪



◎光学



くもりありません。カビやチリの混入も僅かで綺麗な状態です♪



◎動作



動作問題ありません

手振れ補正つきです♪



✨セット内容✨



・ボディ本体（+キャップ）



・55-250ｍｍ望遠レンズ

※前後キャップ付



・バッテリー



・レンズカバー



・充電器



・ストラップ



✨お得なおまけ✨

全て新品でのご用意です♪



・クリーニング用クロス



・ブロアー



・ＳＤカード（4GB）



・SDカードリーダー



・冬季限定チキンラーメン



・クリスマスチョコ



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シリーズ...EOS Kiss 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キヤノン