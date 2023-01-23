『THE NORTE FACE ノースフェイス ブルゾン M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 01時 54分に出品され04月01日 01時 54分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのブルゾンです。

あまり着用していないため、状態はよいです！

しかも、このデザイン、人とかぶらないと思います〜♩



写真にも載せましたが、右内側の袖口に毛玉や擦れがあります。





【サイズ】

肩幅 42cm

身幅 44cm

着丈 59cm

袖丈 60cm



※採寸は平置きで行っておりますが、素人採寸ですので多少の誤差はご了承願います。



必ずプロフィールをご一読下さい！ 中古品とご理解の上で、ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTE

FACE

ノースフェイス ブルゾン M