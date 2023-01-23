『GABARDINE WIDE JACKET ギャバジンワイドジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 07時 01分に出品され03月19日 07時 01分に終了予定です。即決価格は24,840円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポータークラシック 2024ss

GABARDINE WIDE JACKET

ギャバジンワイドジャケット



SIZE

XL (肩幅 55cm 身幅 69cm 着丈 77cm 袖丈 57cm)



色

NAVY



価格

¥77,000（税込）



購入後、クローゼットにて保管しておりました。

着用しなかったので出品します。



SSの定番となるPCギャバジン。細番手の上質なコットンを使用し、シルクフィニッシュ加工で仕上げた艶やかな色気のある生地が特徴です。滑らかな肌触りと、着心地の良さは最上級を保証。身幅のゆったりとしたワイドジャケットは、上品な襟元と収まる着丈のバランスが最高です。ワイドパンツ、ビバップパンツ、カツパンツ、お好みのパンツとセットアップでお楽しみぐたさい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポータークラシック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GABARDINE

WIDE

JACKET

ギャバジンワイドジャケット