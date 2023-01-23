『UNIQLO 130ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 19時 14分に出品され04月14日 19時 14分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 子供が着ていたのですがサイズアウトしたので出品させていただきます。



お気に入りでかなり着てましたので、袖に傷みや汚れがあります！

前身ごろにも汚れはあります。

これからの季節に羽織るのにはちょうといいと思います。



古着であること、家庭での保管にご理解のうえご購入よろしくお願いします。



季節感...冬



季節感...冬, 秋



フード...フードなし



カラー...ベージュ



柄・デザイン...無地 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 130cm ブランド: ユニクロ