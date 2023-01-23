『DANTONダントン レディース ノーカラー フリース ジャケット34 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 01時 15分に出品され03月11日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTONダントン

レディース ノーカラー

フリース ジャケット34 黒



昨年購入し、1〜2度しか着ていませんので状態良好です。

もったいなくてなかなか出番がなく、別の色ばかり着ている為こちらは綺麗なうちに出品します。

毛玉や色焼けもありません。



34サイズ

153センチで着丈もよく、丁度よく着られます。

S〜Mサイズの方に合うと思います。



DANTONの定番、カバーオールをデザインベースにしたフリースジャケット。

保温性と伸縮性に優れた両面起毛のフリースを使用し、ポリエステルとレーヨンの混紡素材ならではのふっくらとした柔らかさが特徴です。

カーディガンのように気軽に羽織れて、ミドルレイヤーとしても着用できる汎用性の高さが魅力。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTONダントン

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ノーカラー

フリース

ジャケット34

黒