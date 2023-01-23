『HERMES エルメス ネクタイ 窓 ビル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 53分に出品され03月04日 13時 53分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品日 11/6



数多くの中からお選びいただきありがとうございます(^^)

お値段交渉お気軽に(^^)

※あまりに大幅なお値下げはコメント削除する場合がありますのでご了承ください^ ^



美品のハイブランド品を多数出品してます(^^)

ここからご覧になれますので、見てみてください^ ^

#リーカズ本舗



【HERMESのネクタイ】の出品です^ ^

こちら大手リユースショップ購入の確実正規品となります(^^)



【size】

剣先幅:8.5㎝

長さ：151㎝

※多少の誤差はご了承ください



【生産国】フランス



【condition】

こちらキズヨゴレ、使用感なく非常に綺麗な状態です^ ^

小剣に窓から人が手を振ってるデザインのユーモアのあるデザインのネクタイです^ ^



詳しくはお写真にてご確認ください(^^)



※箱は撮影用の為、付属しません。

箱が必要な場合は事前にご連絡ください。

箱がある場合はプラス1000円でお付けします^ ^

リボンはお付けできません。



気に入ったアイテムが見つかりましたら

1点ずつの出品ですので是非、お早めにご購入をお願いします！



まとめてのご購入の場合は割引致しますので、お気軽にご連絡くださいませ(^^)



#HERMES

#エルメス

#ネクタイ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ HERMES

エルメス

ネクタイ 窓 ビル