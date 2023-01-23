『【新品・タグ付】OHGA 2023AW 新作 ファーベスト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 06分に出品され03月13日 14時 06分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OHGAのファーベスト(ジレ)です。



購入してからなかなか着る機会がなく出品いたします。



今の時期とても可愛いです！！

よろしくお願いします。



着丈···ミドル

カラー···ホワイト



柄・デザイン···無地



カラー···ホワイト

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

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ファーベスト