『【川村壱馬着用モデル】ヒステリックグラマー 希少 ヒスガール 入手困難 ニット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 25分に出品され03月09日 22時 25分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hysteric Glamour ヒステリックグラマー



カラー···ブラック

サイズ···XL



店舗にて購入後、5回程度の着用で美品ですが、後ろ側に1ヶ所薄く汚れがあります。(写真4枚目参照)

中古品となりますのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。



即購入⭕️

返品交換不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【川村壱馬着用モデル】ヒステリックグラマー

希少

ヒスガール

入手困難

ニット