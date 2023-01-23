『4295【美品】2023年製 SHARPドラム式洗濯機 ES-S7H【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 09時 51分に出品され05月10日 09時 51分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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4295【美品】2023年製 SHARPドラム式洗濯機 ES-S7H



■商品状態

使用感もほとんどなく大変綺麗なお品物です。



マンションにもすっきり置けるコンパクトドラム。



・型番：ES-S7H-WL

・年式：2023年製

・洗濯容量：7.0㎏

・乾燥容量；3.5kg

・外装寸法：640×600×1,039mm（給・排水ホースを含む）

付属品 給水ホース、排水ホース、運搬固定ボルト



下記の製品ページのリンクより製品詳細をご確認下さいませ。

・https://jp.sharp/sentaku/products/ess7h/



細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。

細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。



他にも多数出品しております。

是非ご覧ください。



■発送方法

たのメル便 250サイズ

戸塚区引き取り歓迎 8600円お値引きいたします。

※たのメル便は搬入まででホースの接続は別料金8,250円をヤマトのドライバーにお支払いください。



日時指定不可になりますが東京23区、横浜市、川崎市、藤沢市、平塚市、茅ヶ崎市に限り弊社にて現在の出品価格で設置まで行います。

※候補日時を提示します

必ず事前にコメントください。



O004295

102-026775-200 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ