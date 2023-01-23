『Ghala Zayed Luxury Silver 香水【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 19時 48分に出品され03月15日 19時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のある香り】

Ghala ZayedのLuxury Silverは、贅沢な香りを提供します。多様な成分がブレンドされており、特別な場面に最適です。



【多様な成分】

アガーウッド、バーチ、ローズなど、豊富な成分が含まれています。これにより、深みのある香りが楽しめます。



【シンプルでエレガントなパッケージ】

高級感のあるシンプルなデザインのパッケージは、贈り物にも最適です。



- ブランド名: Ghala Zayed

- 商品名: Luxury Silver

- 製造国: UAE

- 成分: Agarwood, Birch, Al Oudh, Rose, Jasmine, Sandalwood, Amber, Musk, Vanilla, Chocolate, Cinnamon, Grapefruit, Orange, Bergamot, Lemon, Thyme, Clove, Nutmeg, Cardamom, Mint, Patchouli, Cedarwood, Vetiver, White Musk, Leather.

- パッケージデザイン: シンプルで高級感のあるデザイン

- 香水のタイプ: オードトワレ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし