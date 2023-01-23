『★新品 未使用 PEARLY GATES トラベルカバー キャディバッグカバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 45分に出品され03月30日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PEARLY GATES パーリーゲイツ

トラベルカバー

■商品詳細

環境への配慮し使用済みのペットボトルなどのリサイクル素材から作られたリサイクル繊維を使用した、9型口枠46インチクラブ対応のベルクロ付き定番トラベルカバー。大切なキャディバックを丸ごと包み込み、移動によるキズや汚れからの保護と軽減に効果的なアイテムです。ワンタッチ式の2本のアジャスター付きロゴベルトで、キャディバッグとカバーをしっかり固定できます。取り外し可能なクリアポケットの送り状入れ付きなので、旅行先のゴルフ場へのキャディバッグを発送す時にも便利です。



■COLOR 色

ホワイト

■SIZE サイズ

134cm × 68cm × 2cm

※素人採寸の為、HP記載と差異がある場合がございます。

【 ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 】

■その他

定価：17,600円



ご希望の方にはプレゼント用ショッパーとリボンをお付けします。



正規取扱店舗にて購入。コンパクトに折畳んで梱包します。

新品、未使用品ですが、デリケート素材の為、商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。

以上にご理解を頂ける方のみ、お願い致します。



アイテム···トラベルケース 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パーリーゲイツ