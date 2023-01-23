『【新品タグ付き】ボーダーズ アットバルコニー ワンピース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 04分に出品され03月16日 09時 04分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着る機会がないため出品します

★新品タグ付き

サイズ:36

カラー:ブラック

価格:72,600円

実物は４枚目、サイズ感は５枚目の写真にあります



ブランドサイトから引用

グレースショルダーのトップにマーメイドラインのスカートを合わせたワンピース。胸元のパールボタンが上品な印象です。エレガントに、より女性らしく大人の女性の魅力を引き立てます。

ブランド

BORDERS at BALCONY

色

ブラック

素材

表地：ポリエステル100％ 裏地：キュプラ100％ ボーダー部分：ポリエステル74％ 綿26％ 別布：綿100％



カラー···ブラック



柄···ボーダー



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ボーダーズアットバルコニー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【新品タグ付き】ボーダーズ

アットバルコニー



ワンピース