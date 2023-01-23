『【新品タグ付き】ボーダーズ アットバルコニー ワンピース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 04分に出品され03月16日 09時 04分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|ボーダーズアットバルコニー
（美品）mina perhonen sugar ワンピース シュガー 38 Ｌ
¥ 14000
美品✨ ケイトスペード フローラル 花柄 ベルベット ワンピース 希少 M
¥ 11960
Harvesty エッグ ワンピース コクーンワンピ ボア もこもこ チュニック
¥ 9125
BETTYS BLUE Aライン 膝丈ワンピース 9号 濃いパープル
¥ 9750
★値下げしました【AMERI】ワンピース
¥ 7410
Freada/フリーダ カットワーク刺繍ワンピース ホワイト
¥ 8580
【クラフトスタンダードブティック】レイヤーキャミワンピース ひざ丈 黒
¥ 4600000
CLANE メッシュドットワンピース
¥ 10270
herlipto Sunflower-Printed Midi Dress S
¥ 12501
売り切り価格！DeuxiemeClasse earth colorワンピース
¥ 7565
diagram ドットプリントサテンキャミワンピース
¥ 13455
ROBE de FLEURSPRIVATEKIRARAリーシュチェーンワンピース
¥ 9360
TADASHI SHOJI ロングフォーマルドレス 「6 」/ １１号程度
¥ 14000
GRANDMA MAMA DAUGHTER ワンピース
¥ 10920
夏のデート＆パーティーにぴったり 花柄ロングワンピース
¥ 7137
アナイ ペイズリー柄 ボウタイ フレア Aライン ワンピース とろみ素材 袖あり
¥ 11700
CITYSHOP BIG COLLAR DRESS 36
¥ 9360
振袖 お着物 リメイクロングワンピース ペチコート付き ハンドメイド 3点セット
¥ 9750
落札価格13000円
441 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！