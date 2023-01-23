『パナソニック Panasonic LUMIX DC-GF9 ルミックス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 07時 40分に出品され03月04日 07時 40分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 多少のスレや傷がございますが、比較的綺麗な状態です。詳細は写真にてご確認ください。動作確認を行いましたが、特に問題なく良好です。

画像に無いものは付属しておりませんのでご了承下さい。



【セット内容】

・カメラ本体

・レンズ12-32mm

・レンズフロントキャップ

・純正バッテリー

・USBケーブル

・純正ソフトケース・ストラップ



※あくまで素人確認、電化製品ですので完璧を求める方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし