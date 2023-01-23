『157No【高品質✨】しずくネックレス ドロップ アンティーク調 細工 シルバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 22時 10分に出品され03月22日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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等取扱い予定

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【商品情報】



■材質

金属：シルバー925 ロジウムコートプラチナ仕上げ

（金属アレルギー対応）

石：高品質ダイヤ（CZ）



■サイズ

トップ：縦18mm、横5mm

チェーン：40cm＋アジャスター5cm



■カラー

シルバー



■入り数

1本





【おすすめポイント】



⭐細かい細工がアンティーク調を思わせる、オシャレな雫モチーフ✨



⭐ミル打ち風のプチプチの枠や石のきらめきが大人の乙女心をくすぐります♪



⭐広めに開いたネックから見せるのにちょうど良いサイズ✨



⭐誕生日や記念日、大切な人へのプレゼントにも大変喜ばれます✨









ご質問・在庫お問合せ等お気軽にコメントください✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 157No【高品質✨】しずくネックレス ドロップ アンティーク調 細工 シルバー