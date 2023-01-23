『157No【高品質✨】しずくネックレス ドロップ アンティーク調 細工 シルバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 22時 10分に出品され03月22日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
美品 シャネル カラーストーン ココマーク イヤリング
¥ 22356
カルティエ 2C ネックレス ペンダントトップ シルバーカラー スイス製
¥ 9750
最終値下げ12月迄 ヴァンクリーフ&アーペル ヴィンテージアルハンブラ ピアス
¥ 291500
アコヤ真珠 あこやパールネックレス 本真珠 Z004
¥ 21489
【NOJESS】K10 パールネックレス⟡.·*.
¥ 8424
Diorピアス パール チェーン
¥ 17355
Diorピアス片耳シルバー
¥ 12277
ヒロタカ Hirotaka Gossamer ダイヤモンド フローテイングピアス
¥ 48450
Jouete フープピアス
¥ 8580
美品【セリーヌ】CELINE ノットラージフープピアス レディース GP ピアス
¥ 17850
18金＆Pt900コンビ天然ダイアモンドリング。5.23g、12号。
¥ 19228
ネックレストップ750
¥ 16280
pt900 スタールビー 21.99ct ダイヤモンド 指輪 リング プラチナ
¥ 240800
ギベオン隕石 ペンダント 希少 原石
¥ 9749
CHANEL イヤリング 94P ココマーク ヴィンテージ ゴールド ロゴ
¥ 20000
美品 CHANEL シャネル イヤリング ヴィンテージ 希少 ゴールド パール
¥ 14900
hirondelle et pepin k18 極細ワイヤーリング #6.5
¥ 12929
【残り一点】 ヴィヴィアンウエストウッド ネックレス レディース ゴールド 新品
¥ 15000
落札価格7644円
784 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！