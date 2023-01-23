『美品✨フェラガモ エイミー トートバッグ ガンチーニ レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 08分に出品され03月17日 19時 08分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎商品



サルヴァトーレフェラガモ

Salvatore Ferragamo

ハンドバッグ トートバッグ

ショルダーバッグ

がんち



◎サイズ



縦28cm

横上部43cm 下部30cm

マチ15cm

ハンドル高さ19cm





※実寸平置きでの採寸になります。(多少の誤差についてはご了承ください。)



◎状態

目立つダメージ無く綺麗な状態です。







◎カラー

黒 ブラック



◎素材

レザー

◎ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



◎素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



◎何か質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい✩.*˚ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨フェラガモ



エイミー

トートバッグ

ガンチーニ

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