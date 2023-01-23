『LOUIS VUITTON ポシェット・マルリーバンドリエール M51828【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 14時 49分に出品され04月03日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイ・ヴィトン モノグラム

ポシェット・マルリーバンドリエール

M51828 [廃番]



(訳あり) 本体からショルダーベルトが

外れています。



詳しい状態は

写真をご確認いただけますと幸いです。



訳あり商品にご了承いただける方のみ

ご検討ください。



カラー···ブラウン

ルイヴィトン/型名···ポシェット・レキシントン

ルイヴィトン/柄···モノグラム・エクリプス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ポシェット・マルリーバンドリエール

M51828