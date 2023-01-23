『リコー GR 3x【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 01時 15分に出品され03月11日 01時 15分に終了予定です。即決価格は109,200円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RICOH GR IIIx

新品未開封です。

購入日は8月8日です。保証書押印の代わりにお買い上げ伝票が添付されています。



万一不備があればメーカー保証でご対応下さい。



ブランド：リコー RICOH GR

撮像素子サイズ：APS-C

有効画素数：2424.0 万画素

記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080）

光学ズーム(倍)：1.0 倍

手ブレ補正：光学式

フォーカス：顔認識 AF自動追尾 瞳AF マニュアルフォーカス 像面位相差AF

シャッター、ドライブ：連写撮影

撮影機能：インターバル撮影 HDR撮影 デジタルフィルター 動画 RAW（静止画）

ファインダー：ファインダーなし

液晶モニタータイプ：固定式

ネットワーク：Wi-Fi Bluetooth BLE(Bluetooth Low Energy)

撮影可能枚数：200.0 枚

本体総質量：262.0 g

色：ブラック系

対応メディア：SDカード SDHCカード SDXCカード

機能：電子水準器 タッチパネル

バッテリー系機能：USB充電 USB給電 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リコー