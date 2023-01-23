『テンダーロイン 後付けパーカー スウェットプルオーバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 01時 32分に出品され03月09日 01時 32分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···無地/ワンポイント

タイプ···プルオーバー



出かける際着ただけで大事にしていたのでダメージや特記すべき汚れなど無く状態は良いと思います。



画像で見ると濃紺のような写り方になっていますが実際は墨黒と言った感じです。



ヘビーウェイトのスウェットは色々着てきましたがこのテンダーロインのスウェットが真冬でも暖かくしっかり重量感のある裏起毛で暖かく、シンプルながらも着用時のシルエットがずば抜けてカッコイイと思います。



サイズS



サイズアウトしてしまったため泣く泣くの出品です。



実寸

肩幅53

脇下身幅52

着丈62

袖丈56

裄丈82



気に入っており手放し難いためしばらくお値下はする予定はありません。

現価格で御検討をよろしくお願いいたします。



ヴィンテージ

TMT

ハリラン

BLUEBLUE

トイズマッコイ

ウェアハウス

キムタク

バイカー

フェローズ

フラットヘッド

東洋エンタープライズ

バズリクソンズ

ヒステリックグラマー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ テンダーロイン

後付けパーカー

スウェットプルオーバー