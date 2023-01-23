『hussein chalayan 巻きスカートパンツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 07時 58分に出品され03月22日 07時 58分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パンツの上にデザインとして巻きスカートがついているようなチャラヤンらしいパンツです。

膝の部分にうっすら黒い汚れがございます。



- 色: マスタード

- スタイル: カジュアル

- デザイン: フロントジッパー



ご覧いただきありがとうございます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ hussein

chalayan

巻きスカートパンツ