『Blackcurrant様専用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 34分に出品され03月06日 13時 34分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
ファーファー ツイードロゴトートバッグ ピンク
¥ 7366
MARC JACOBS 黒 レザー ショルダーバッグ
¥ 7410
LOEWE ショルダーバッグ シボ革 バッグ レディース ショルダーバッグ 本革
¥ 11700
BROSKI AND SUPPLY「ARCH」 ポケットショルダー
¥ 7799
【極美品】ラプチャー コードメッシュバッグ 2way イントレチャート ブラック
¥ 9360
CHANEL チェーンバッグ マトラッセ ホワイト×シルバー金具
¥ 167900
Naraya ナラヤ トートバッグ
¥ 4600000
美品✨バレンシアガ 2way ロゴプリントバッグ ショルダー ハンド 保存袋付き
¥ 25500
新品未使用⭐︎ファンケル トラベルポーチ&オーガナイザー&フラットポーチ3点セット
¥ 5599999
CHANEL シャネル キャビアスキン レッド レザー ポーチ ココマーク 3
¥ 8502
ルイヴィトン モノグラム ヴェルニ リード PM アマラント：美品
¥ 16500
マックスマーラー キルティング 2wayショルダー
¥ 7644
Dr.Martens マーチン ハート バックパック black 黒
¥ 11050
LIMITED-EDITION MINI CROSS-BODY トリーバーチ
¥ 10920
ブルーレーベル ショルダー バッグ 赤
¥ 10833
A.P.C. NINON スモールトートバッグ
¥ 10140
【極美品】GUCCI グッチ ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way ブラウン
¥ 18078
手提げバック
¥ 5399999
落札価格8580円
607 入札履歴
終了
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