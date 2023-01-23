『Blackcurrant様専用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 34分に出品され03月06日 13時 34分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビヨンドザリーフの復刻版アラログバンブートートです。



丈夫でガンガン入る、使いやすくて可愛くて便利。フランスから届く糸を、きっちりギュキュッと、密に編み上げていきます。

春夏仕様のコットン糸は絶妙なニュアンスカラーで、肌の色にすんなり馴染みます。



チェーンにファーを付ければ、1年中使っていただけます。



バッグの価格は29800円だったと思います。

別売りファーは4840円です。

送料込で35000円ちょっとでした。



アラログバンブーは自然の物なので傷や色目が色々あります。写真でご確認の上ご検討ください。神経質な方はご遠慮下さい。



少しでしたら、お値下げ承ります。コメントお待ちしています。

畳んで発送します。ご了承ください。



#トートバッグ#ビヨンドザリーフ#アラログバンブー#かごバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Blackcurrant様専用