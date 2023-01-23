『テディ ケープ ポンチョコート ヴァレクストラチャーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 31分に出品され03月05日 04時 31分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テディベアのケープポンチョコートです。

マックスマーラのタグは付いていますが、並行輸入品のためブランド設定はしていません。こちらで5万円ほどで購入しましたのでお安く出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

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ジャケット・アウター タグ テディ ケープ ポンチョコート ヴァレクストラチャーム