『NIKKOR Z 50mm f/1.2S Nikon【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 05時 34分に出品され05月08日 05時 34分に終了予定です。即決価格は106,068円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️購入時期・使用状況

2024年5月に購入しました。

持ち出し回数は1回程でほとんど使用していないものになります。防湿庫で保管していました。



▪️付属品

レンズフード

フロントキャップ

リアキャップ

レンズケース

化粧箱

説明書

保証書(※購入店舗印の捺印がありません。匿名配送の関係上、納品書等の購入日を証明する書類についても添付することが出来ませんので予めご了承下さい。)





◾️コメント

見た目は新品同様で、動作も良好です。

素人目の判断にはなりますので、極度に神経質な方はご遠慮下さい。サイズの選択肢にZマウントがないのでFマウントにしてあります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン