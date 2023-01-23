『Dr.Martens マーチン ハート バックパック black 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 00分に出品され04月19日 05時 00分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 公式サイトで購入後複数回使用し、暗所で保管しておりました。

素人管理ですので傷や汚れ見落としている可能性があります。



ストラップの取り付け方次第で、ショルダーバッグにもバックパックにもなる、2WAYタイプです。

エナメル加工されたパテントレザーと、滑らかな手触りのスムースレザー、そして丈夫なキーフレザーの3種類をミックスしたバックは、ロマンチックな雰囲気だけでなく反骨精神にも訴えかけるかのような、ドクターマーチンらしいアイテムです。

前面にはシルバーカラーのバックルと、ドクターマーチンのロゴを施して仕上げました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Dr.Martens

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