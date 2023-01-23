『AFUL PERFORMER8 4.4mm +スピンフィットM +リケーブル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 00時 55分に出品され03月13日 00時 55分に終了予定です。即決価格は17,710円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱の角が少し潰れているのと、中のスポンジが少し欠けていますが、コードや本体に傷はございません。

音質もかなり優れており、どのような楽曲も綺麗に鳴らしてくれます。

使用時間は10時間程度で、保管庫に大切に保存しておりましたが、使用機会が少なすぎるため出品します。

箱の角が潰れてしまっているので、おまけとして

・NICEHCK Snowwings OFCプラグ 2pin 4.4mm

・SpinFit スピンフィット W1 ハイエンド有線イヤホン向けイヤーピース 医療用シリコン素材採用 (Mサイズ1ペア)

もお付けいたします。

※写真で状態をご確認ください。値下げはしません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし