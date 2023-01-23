『ノースフェイス⭐迷彩 ヌプシ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 08時 33分に出品され04月09日 08時 33分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスの迷彩柄ヌプシダウンジャケット



サイズはキッズの150ですが小柄な方でしたらレディースのS〜Mぐらいのサイズ感です。詳しくは下にサイズ感を記載してるので参考にして下さい。購入後にサイズ感へのクレームイメージ違いなど防ぐ為自己責任でお願いします。





妊娠前数回の使用ですので目立った傷や汚れはありません。産後太りでなかなか着れない為出品いたします。

迷彩ですので細かな汚れなどの見落としはご了承下さい。

あくまでも中古品ですので神経な方ごめんなさい。



見た目はあくまでも素人目線では美品ですが、自宅保管やキッズサイズなのもありヌプシでもダウンの厚みが、大人サイズよりやや薄く着用時軽めのダウンです！お探しの方是非いかがでしょうか⭐着用時はとても暖かいです⭐



中古にご理解あるかた是非よろしくお願いいたします。



公式よりサイズ情報です↓

着丈62 身幅53 肩幅42

袖丈56 裾幅52 袖口幅13 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス⭐迷彩 ヌプシ