『Theory 定価7万 最高級ツイード生地 ノーカラー ツイードコート ロング【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 02時 33分に出品され04月11日 02時 33分に終了予定です。即決価格は17,468円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #M4160

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Theory セオリー

ELLEPORT RUMBULLION

ノーカラーコート ツイードコート

定価¥69000（税抜）



最高級のツイードで有名なイタリアの

名門生地メーカー「GIOLICA」社の生地を

使用しており、繊細で豊かな表情が特徴です。

ネイビー地にホワイトやピンクの糸をミックス

した上品なノーカラーツイードコートです。

留め具なし



◉condition

目立った傷や汚れは見当たらない状態です。

中古にご理解ある方のみでお願いいたします。



◉color : ネイビー 系

映りにより色味が異なる場合がございます。



◉size : P

平置き実寸(cm)

肩幅 ≫ 38.5

身幅 ≫ 49

袖丈 ≫ 62

着丈 ≫ 90

若干の誤差はご了承下さいませ。



00341 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory

定価7万

最高級ツイード生地

ノーカラー

ツイードコート

ロング