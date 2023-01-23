『nouer ヤマダヤ 黒 メッシュ ハンドバッグ ワンショルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 15時 09分に出品され03月08日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用し保管しておりました。

目立つ汚れ等はないですが、写真で状態ご確認の上ご検討・ご購入お願いします。



【商品の紹介】

シンプルでスタイリッシュなデザインでカジュアルにもフォーマルにもマッチします。

前面・背面にファスナー付きのポケットがあり、小物の収納に便利です。

メッシュ素材で軽くA4サイズも入ります。



サイズ 縦33cm、横42cm、マチ4.5cm



ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便で変更になる場合があります。



# nouer メッシュバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヌエール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ nouer



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