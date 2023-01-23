『ソニー ワイヤレスイヤホン h.ear in 2 WI-H700G 海外モデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 02時 26分に出品され03月15日 02時 26分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未開封品（シュリンク付き）

※海外モデル品



カラー ホライゾングリーン



・ブランド SONY(ソニー)

・色 ホライズングリーン

・ヘッドホン型式 密閉ダイナミック

・インピーダンス 16 Ohm

・ノイズコントロール アクティブノイズキャンセル

・ヘッドフォンジャック 3.5mmジャック

・ケーブルも絡みにくく首周りにフィットするスタイリッシュな形状

・専用アプリでVPTサラウンドやイコライザーの設定が可能。

・ハンズフリー通話対応

・ペアリングしているスマートホンに着信があると、ネック部分が震えバイブレーションで着信を通知

・NFC搭載、ワンタッチペアリングで簡単接続。

・Bluetooth対応

・コード長:約1.0m 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー