『ソニー ワイヤレスイヤホン h.ear in 2 WI-H700G 海外モデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 02時 26分に出品され03月15日 02時 26分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ソニー
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落札価格10270円
769 入札履歴
終了
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