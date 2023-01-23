『美品⁑サルバトーレフェラガモ ガンチーニ 本革 リュック バックバック 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 04時 37分に出品され04月29日 04時 37分に終了予定です。即決価格は10,550円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#Luftstudio、メンズ

#Luftstudio、レディース

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●商品情報



ブランド ：Salvatore Ferragamo

サイズ表記：無し

素材 ：レザー

カラー ：ブラック



※実寸サイズ（平置き）について、多少の誤差はご了承ください。

なお、光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。



●状態



金具部分に擦れ汚れ有り。全体的に若干の使用感はありますが、目立った汚れや傷はなく、上記をご理解いただければ、これからも十分にお使いいただけます。

※あくまでも中古品であることをご理解ください。



●アイテム詳細



型番 DH-216699 ガンチーニ オールレザー 本革 リュック バックパック レディース ユニセックス



【補足】

プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです。



商品の検品はきちんと行っておりますが、写真に写りきらない傷やわずかな変色等の見落としがある可能性もございます。できるだけ説明欄に記載するよう心掛けておりますが、新品同様のものをご希望のユーザー様はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品⁑サルバトーレフェラガモ ガンチーニ 本革 リュック バックバック 黒