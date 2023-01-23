『新品 ANAYI カルゼリバーショートコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 19時 27分に出品され03月25日 19時 27分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リバー素材を使用した、ノーカラージャケットになります。

ややゆったりとしたドロップショルダーでハリ感を生かした構築的なデザイン。

ボリュームがあるボトムスにも◎

きちんと感があるので、オケージョンシーンにもお召し頂けます。

似たようなジャケットが増えてしまった為お譲り致します。





⚫お色 ベージュ

⚫価格 52800円

⚫サイズ 36

バスト 104cm 裄丈 73cm 着丈 52cm

（多少の誤差はご了承下さい）





・新品未使用ですが、自宅保管であることをご了承下さい。



＊お手数ですが、プロフィールのご確認をお願い致します







カラー...ベージュ

季節感...春, 秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品



ANAYI カルゼリバーショートコート