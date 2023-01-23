『美品 トラディショナルウェザーウェア 32 アークリー ノーカラー ボア 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 50分に出品され02月13日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ブランド

Traditional Weatherwear

トラディショナルウェザーウェア



⚫︎アイテム

ARKLEY EX PLAGE

アークリー ノーカラー 金ボタン ボア フリース ジャケット



⚫︎サイズ

32 / S相当

着丈：58㎝

身幅：47㎝

肩幅：38㎝

袖丈：55㎝



平置き実寸。

着画はお断り致します。



⚫︎商品の状態

数回着用程度の美品です。

フリース素材は肘にダメージ・ボア潰れているものが多いですが、こちらは肘部分もフカフカで状態良好です。

保管時に付いた細かな傷や汚れはご了承ください。



※神経質な方や古着にご理解のない方はご遠慮下さい。

※上記画像をご確認ください。



⚫︎カラー

ブラック / 黒



⚫︎素材

表地

ポリエステル：73%

レーヨン：27%

裏地

ポリエステル100%

中綿

ポリエステル100%

コーデュロイ部分

綿100%



⚫︎付属品

なし



⚫︎購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

大手リサイクルショップにて購入・鑑定済みの正規品です。



⚫︎配送

基本的には1日〜2日以内に発送致します。

簡易包装・即日発送致します(最安値発送)



⚫︎価格交渉

価格交渉をご希望の方は、コメント欄より希望価格をご提示下さい。



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好きの方におすすめ致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トラディショナルウェザーウェア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

トラディショナルウェザーウェア

32

アークリー

ノーカラー

ボア

黒