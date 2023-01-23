『アビトーキョー♡チェック柄 オーバーチェスターコート M ロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 03時 28分に出品され03月12日 03時 28分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド・メーカー】

ABITOKYO

アビトーキョー



【表示サイズ】

M



【カラー・柄】

チェック柄 千鳥格子 ブラック ホワイト 黒 白



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オーバーサイズでゆったり刃織れるチェスターコート。ややコクーン気味のゆったりとしたシルエットのテーラードデザイン。衿とポケット部分に太めのステッチを効かせて単調にならないアクセントをプラス。サッと織るだけで、こなれた雰囲気を醸し出してくれる1枚です。動きやすいドロップショルダーで”織りやすく、オーバーサイズですがストンとスッキリとさせたシルエットで、カジュアルか通勤まで着回ししやすいアイテムです。

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【生地】

表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%





【状態】

A



S:新品未使用

A:美中古品

B:使用感はあるが目立った汚れやダメージがない

C:使用感があり若干の汚れやダメージがある

D:汚れやダメージがある



【サイズ】（平置き：cm）

身幅：57

着丈：102

裄丈：80



※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



✅商品の全体的なコンディション・細かなダメージ は画像を参照してください。



✅状態、画像、採寸について

可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載 しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。



◦素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える 場合がございます。



❇️丁寧な梱包を心がけています✨



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❇️商品にによっては圧縮させていただく場合がございますのでご了承ください。



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お気軽にお問い合わせください。

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◦ 古着、ヴィンテージ、USED品にご理解

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商品番号

a0832 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アビトーキョー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アビトーキョー♡チェック柄 オーバーチェスターコート M

ロングコート