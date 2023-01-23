『エンジェル ハロウィン オレンジドゥミセックシャンパン空瓶・空箱【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 24分に出品され03月27日 21時 24分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Angel Champagne NV demi sec rose limimited halloween

エンジェル ハロウィン オレンジ



ドゥミセック シャンパン



750mlボトル



シャンパンボトルがぴったりと

収まるサイズで小物入れやインテリア

としても使いやすいケース。



内側には衝撃を吸収する柔らかな素材が使われており、大切なものを保管するケースとしてもお使いいただけると思います。



目立った傷や汚れはなく綺麗な状態ですが、used自宅保管品につき、ご理解ご了承の上宜しくお願い致します。



ファータイプ専用ケース付き

空瓶空箱

ハロウィン限定 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし