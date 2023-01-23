『RRL イタリア製 バッグ レザー 革 Italy【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 13時 22分に出品され05月03日 13時 22分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 縦30cm 横44cm マチ幅 約13cm

室内で試着した程度の極美品



定期で手入れしているため、コンディションは上々。

通気性の良い暗室で保管しているため、劣化等は一切ありません。



Free&Easy の編集長お気に入りの名作。



コレクターズアイテムなので二度と出回りません。





1930年代のエンジニアツールバッグをモチーフにした武骨な逸品。



ベジタブルタンニン鞣しを施した重厚なイタリアンレザーを使用し、革本来の性質を十二分に引き出した風合です。



真鍮製のパーツやレザーを使用したフロントのロック部分はアンティーク物の様な出来栄え。



それに加え、サイドのアジャスターベルトや幅太のショルダー等、クラシックなディテール。



上蓋をあければ、オールドのサインペイントの様なブランドロゴが入り、見えない所にもとことん拘った出来栄え。



その上、内側に小物入れの収納ポケットも付属。



デイリーユースに適したハンドル+ショルダーの2WAY仕様。



兎にも角にもレザーの質感に圧倒される事間違いなし、RRL黄金期の最高傑作の一つです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RRL

イタリア製

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レザー

革

Italy