『エフェクターボード ギター ベース用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 13時 39分に出品され03月25日 13時 39分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
Bacchus WJB-400R 500R アッシュ ヴィンテージ風加工
¥ 19992
【8964】 TOMSON SPLENDER SERIES ジャズベース 日本製
¥ 10608
Vivie OwlMighty Pro ベースプリアンプ
¥ 19780
バッカス ジャズベースタイプ グローバルシリーズ
¥ 13000
超希少! Hughes&Kettner BK200 1コンプ付き ベースアンプ
¥ 16341
kawai F2B
¥ 26622
フェルナンデス プレジションベース ギグケース付き
¥ 10920
Sterling by musicman/ RAY34CA
¥ 30800
Phoenix PH-5 by TUNE
¥ 84150
TARGET エレキベース 黒
¥ 11050
MXR M80 Bass D.I.+ ベースエフェクター
¥ 12500
Warwick Rockbass Corvett Premium 5
¥ 15990
バスカーズ BUSKERS エレキベース BJB-3 3TS ソフトケース 美品
¥ 9477
Darkglass alpha omega poton
¥ 24112
Lakland SK-4DX + 純ギグバッグ追加！
¥ 32500
【フジゲン製】Fender Japan JB75-75R
¥ 40832
Vivie Rhinotes ベースエフェクター
¥ 16000
Darkglass B7K Ultra V2 Aux IN“The SQUID”
¥ 26010
落札価格15000円
150 入札履歴
終了
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