『エフェクターボード ギター ベース用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 13時 39分に出品され03月25日 13時 39分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベースエフェクターまとめ売りです。

【多機能エフェクターボード】

このエフェクターボードは、様々なエフェクターを搭載しており、ベーシストにとって理想的な選択です。各エフェクターは、独自の音色を提供し、演奏の幅を広げます。



【高品質なブランド】

Behringer、Korg、Electro-Harmonix、Boss、Aphexなどの信頼性の高いブランドが揃っており、プロフェッショナルな音質を実現します。特に、BASS BDI 21やODB-3は、ベースプレイヤーに人気のモデルです。



【コンパクトな収納】

このボードは、持ち運びに便利なデザインで、エフェクターをしっかりと収納できます。ライブやスタジオでの使用に最適です。



- エフェクター種類: ギターエフェクター

- ブランド: Behringer

- モデル: BASS BDI 21

- ブランド: Korg

- モデル: DT-10

- 電源供給: AC/DC Station III（供給口がズレています。中を開けて戻せると思いますが、おまけ程度とお考えください。）

- ブランド: Electro-Harmonix

- モデル: Micro Q-Tron

- ブランド: Boss

- モデル: ODB-3

- ブランド: Aphex

- モデル: Punch Factory 1404



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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし