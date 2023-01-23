『LOUISVUITTON ルイヴィトン ソローニュ モノグラム ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 54分に出品され03月25日 02時 54分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 130000円→100000円 今日のみの特別お値下げをします。



ルイ・ヴィトン ソローニュです。

国内正規店で購入しました。



【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン

人気のソローニュ、ショルダーバッグです！



【商品説明】

ブランド名：ルイ・ヴィトン Louis Vuitton

・商品名：ソローニュ M42250

・色 ：ブラウン

・柄 ：モノグラム

・種 類：ショルダー バッグ 鞄

・メインポケット：1箇所

・サイドポケット：2箇所

・内ポケット：2箇所

ショルダーの長さ

約118㎝〜約135.5㎝取り外し不可



十数年前に購入しましたが

当時気に入って使用してましたが、使用回数が少なく大切に保管してました。

画像の物が全てになりますので、

素人検品ですので、画像に写しきれない箇所や見落としがある場合がありますが高額な為状態はお写真で確認して下さい。



【付属品】

保管袋



⬛すり替え防止のため購入後、思っていたのと違った、また汚れや傷などの理由での返品交換は不可です。



できる限り画像に載せましたが状態をよくご覧になった上、気になる点は購入前に写真追加など、コメントでご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUISVUITTON

ルイヴィトン ソローニュ

モノグラム

ショルダーバッグ