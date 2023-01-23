『LOEWE ショルダーバッグ A4収納 アナグラム ロゴ 型押し BLACK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 10分に出品され03月20日 13時 10分に終了予定です。即決価格は34,390円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋〜翔〜

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⭐️即購入可能／Available for immediate purchase





❇️商品説明❇️

・メンズ レディース 薄型 オールレザー 肩掛け 斜めかけ

※中古品の為軽微な汚れ、キズ等が気になる神経質な方はご購入をお控え下さいm(_ _)m







❇️商品詳細❇️

＊ブランド＊

LOEWE／ロエベ



＊商品名＊

ショルダーバッグ



＊素材＊

レザー／本革



＊カラー＊

ブラック／黒



＊サイズ(cm)＊

横：36

縦：25.5

幅：8

ショルダー紐：116~

（多少の誤差はご了承下さいませ）



＊仕様＊

外側：オープンポケット

ファスナーポケット



＊付属品＊

無し





❇️購入元❇️

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。





❇️発送・梱包❇️

・補償、匿名配送にてご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

・コスト削減や資源削減の観点から、梱包は商品に傷がつかないように簡易包装等（緩衝材＋圧縮袋）とさせていただくこともございます。





❇️注意事項❇️

【商品について】

・丁寧に検品を行いますが、稀に記載のない軽微なキズや汚れがある場合がございますので、神経質な方はご遠慮下さいませ。状態を理由とする返品は、お受けできません。

【付属品について】

・付属品欄に記載されていないものは、原則付属致しません。





❇️最後に❇️

最後までご覧いただきありがとうございます(*^^*)

当店のお品が、皆様のお気に入りの一品になる事を願い、一期一会を大切にしていきたいです(*ˊ˘ˋ*)

838-00-451 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LOEWE

ショルダーバッグ

A4収納

アナグラム

ロゴ

型押し

BLACK