『MASU x Wildeside yohji yamamoto hoodie【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 14時 27分に出品され04月17日 14時 27分に終了予定です。即決価格は42,250円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入から2,3回ほどしか着用しておりません。

size46

着丈 49

肩幅 50

身幅 55

袖丈 58 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MASU

x

Wildeside

yohji

yamamoto



hoodie