『WAKO MARIA ベスト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 44分に出品され03月09日 12時 44分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークな刺繍】

背面には「Drunkards Dream Rock Steady」という特徴的な刺繍が施されており、個性的なスタイルを演出します。



【機能的なデザイン】

フロントには2つのポケットがあり、実用性を兼ね備えています。6つのボタンでしっかりとしたフィット感を提供します。



【スタイリッシュな色合い】

シンプルで洗練された黒色は、様々なコーディネートに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



- 刺繍デザイン: Drunkards Dream Rock Steady

- 刺繍デザイン: Drunkards Dream Rock Steady

- ボタン: 6つのボタン

- ポケット: 2つのフロントポケット

- 色: 黒



着丈52センチ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WAKO

MARIA

ベスト