『Supreme Script Tee/Khaki/XL 新品未使用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 08時 25分に出品され03月24日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Supreme 2024FW

Script Tee

カラー…Khaki

サイズ…XL



着丈…81

身幅…63

袖丈…26

肩幅…55



シュプリーム

スクリプトTシャツ

Mister Cartoon

ミスターカートゥーン

カーキ

ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Script

Tee/Khaki/XL

新品未使用